В Москве в районе Метрогородок построили дома для участников программы реновации

На территории двора нового дома обустроены места для тихого отдыха, 12 детских площадок и спортивная зона

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Два жилых корпуса для переселения участников программы реновации ввели в эксплуатацию в районе Метрогородок на востоке Москвы. Об этом сообщил в пятницу руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

"В районе Метрогородок по адресу Открытое шоссе, дом 30 ввели в эксплуатацию два жилых корпуса для переселения по программе реновации на 924 квартиры", - сказал Загрутдинов, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Всего в доме 924 квартиры с улучшенной отделкой по стандартам реновации. Двенадцать квартир оборудованы для маломобильных жильцов. В них увеличили ширину коридоров и дверных проемов, установили специальную сантехнику.

Кроме того, в подземном уровне размещена автостоянка. В вестибюле жилой части оборудовали зону для колясок и почтовых ящиков, кладовую для уборочного инвентаря, установили современные лифты с визуальными и тактильными средствами информации. Новостройку оснастили автоматизированными системами контроля и учета потребления энергоресурсов, системой охраны входа в здание, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.

Входы в здание, полы в вестибюле и лифтовых холлах на первом этаже сделали на уровне земли - мамы с колясками и маломобильные люди смогут без посторонней помощи попасть в подъезд. Плитка с шероховатой поверхностью у подъездов будет препятствовать скольжению в любое время года. На территории двора нового дома обустроены места для тихого отдыха, 12 детских площадок и спортивная зона.

"Фасад нового дома облицован керамогранитной плиткой, а динамики корпусам придают белые пояски, обрамляющие секции; пилоны первых этажей; панорамное остекление лоджий. Благодаря цветовому решению - сочетанию природного желтого, жемчужно-белого и графитового - новостройка будет гармонировать с природой вокруг в любое время года", - отметили в пресс-службе.