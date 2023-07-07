В центре Москвы демонтировали незаконную веранду

Площадь объекта составляла 26 кв. м

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Незаконную пристройку к зданию в исторической части Москвы демонтировали специалисты госинспекции по недвижимости. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

"Специалисты госинспекции по недвижимости демонтировали незаконную пристройку к зданию в исторической части Москвы, расположенную в Басманном районе мегаполиса", - сказали в ведомстве.

В частности, по словам главы инспекции Ивана Боброва, "с торца строения без оформления разрешительной документации была возведена пристройка площадью 26 кв. м, которая использовалась в качестве летней веранды для сотрудников". "Она находилась за пределами оформленного участка и фактически занимала территорию общего пользования", - отметил Бобров.

Он подчеркнул, что силами госинспекции по недвижимости "пристройка демонтирована, здание приведено в первоначальный вид".