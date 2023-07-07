В первом полугодии новые девелоперские проекты в Москве представили 35 групп компаний

Всего в городе работают около 120 групп компаний

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Всего 35 групп компаний представили новые девелоперские проекты в Москве за полгода, всего в городе работают около 120 групп компаний. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Москомстройинвеста.

"За шесть месяцев 2023 года новые девелоперские проекты представили 35 групп компаний. Они разместили проектные декларации в ЕИСЖС, что дает право открыть продажи квартир и нежилых помещений, а также обнародовать цены на недвижимость. Комитет проверил все проектные декларации на предмет потенциальных рисков для дольщиков, а также контролирует ход реализации инвестпроектов", - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Отмечается, что застройщики представили как новые жилые комплексы, так и новые очереди в уже строящихся ЖК, а также нежилые проекты.

По словам председателя, всего в Москве работают около 120 групп компаний. Это как хорошо известные системные девелоперы, работающие уже несколько десятилетий, так и компании, только начинающие свой профессиональный путь, или пришедшие из регионов.

"Мы следим за всеми столичными проектами, которые реализуются в соответствии с 214-ФЗ - это задача, которую поставил перед нами мэр Москвы Сергей Собянин. В случае выявления потенциальных рисков проводится профилактическая работа с застройщиком - ее алгоритм нами отработан", - добавила Пятова.