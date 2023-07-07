В ЦБ сообщили, что доля ипотеки превысила половину задолженности россиян

Директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова отметила ухудшение стандартов кредитования

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Доля ипотеки в России превысила половину задолженности населения, она продолжает расти. Об этом сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова в эфире телеканала "Россия-24".

"Доля ипотеки растет, доля ипотеки у нас превысила половину задолженности населения в целом. Но нужно учитывать, что ипотечное кредитование долгосрочное, то есть платежи по кредитам растянуты во времени, что снижает долговую нагрузку человека в моменте", - сказала она.

Данилова добавила, что ЦБ рассчитывает такой показатель, как платежи всех заемщиков к доходам населения, на 1 января 2023 года в целом по всем кредитам он составлял 11,2%, по ипотеке - около 2%.

Она также отметила ухудшение стандартов кредитования. Доля кредитов в ипотеке, которая предоставляется людям с долговой нагрузкой более 80% составляет, по словам Даниловой, 40% в первом квартале 2023 года.

Ранее пресс-служба ВТБ сообщала, что объем выданной в России ипотеки за январь - июнь 2023 года достиг 3 трлн рублей, что на 10% выше последнего рекорда 2021 года.