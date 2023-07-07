ЦБ не ожидает снижения ставок по ипотеке в ближайшее время

Банк России также не ожидает роста спроса на рефинансирование кредитов, сообщила директор департамента финансовой стабильности Елизавета Данилова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Банк России не ожидает в ближайшей перспективе снижения ипотечных ставок, заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова на площадке Финансового конгресса.

"Сейчас мы видим по данным отчетности [банков], что досрочных погашений стало намного меньше. И срок [досрочного погашения ипотеки] уже составляет 12 лет. И, естественно, это будет увеличиваться, поскольку мы сейчас не ожидаем снижения ставок и [не ожидаем роста] спроса на рефинансирование кредитов", - сказала она.

Накануне глава регулятора Эльвира Набиуллина в кулуарах Финансового конгресса сообщила журналистам, что Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки, но его масштабы и частоту нужно анализировать, это не предопределено. Следующее заседание совета директоров по ключевой ставке состоится 21 июля. Банк России также представит обновленный микроэкономический прогноз.