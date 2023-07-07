На западе Москвы в реорганизацию неэффективно используемого участка вложат 4 млрд рублей

Благодаря реализации проекта будет создано 100 новых рабочих мест

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Городской оператор - "Комплексное развитие территории" - займется реорганизацией неэффективно используемого участка земли на западе Москвы, в это планируется вложить 4 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Город назначил оператора для развития неэффективно используемой территории площадью 1,64 га на улице Доктора Гааза в Тропарево-Никулине. Редевелопментом займется городской оператор - Казенное предприятие города Москвы "Комплексное развитие территории". Объем инвестиций в развитие оценивается в 4 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект - в 39 млн рублей. Благодаря реализации проекта будет создано 100 новых рабочих мест", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что территория расположена недалеко от станции метро "Юго-Западная". Рядом находятся ландшафтный заказник "Лес на реке Самородинке" и Юго-Западный лесопарк.

Как уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Максим Гаман, в течение пяти лет на участке будет возведено 23,2 тыс. кв. м жилья и 9,8 тыс. кв. м общественной застройки, в том числе школа на 325 учащихся и физкультурно-оздоровительный комплекс площадью не менее 800 кв. м, на территории также могут появиться магазины и кафе.

Программа комплексного развития территорий призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Она позволит создать более 570 тыс. новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 8 трлн рублей, а в бюджет поступит более 1 трлн рублей. Провести реорганизацию могут правообладатели участков, городские операторы или инвестор, определенный по результатам торгов.