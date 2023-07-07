На улице Гарибальди в Москве построят дом для переселения по программе реновации

Жилая площадь объекта составит 20,6 тыс. кв. м

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство дома с подземной парковкой в рамках программы реновации в столичном районе Черемушки на улице Гарибальди. Об этом сообщил в пятницу председатель ведомства Игорь Войстратенко.

"В Черемушках идет активная реализация программы реновации - три дома уже сданы в эксплуатацию, еще на трех стартовых площадках в настоящее время ведутся работы. В рамках обновления жилого фонда на месте ветхих зданий появятся современные новостройки с удобными планировками квартир. Специалисты Мосгосстройнадзора выдали очередное разрешение на строительство многосекционного дома в рамках квартальной застройки, рассчитанного на 354 квартиры", - сказал Войстратенко, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Дом будет состоять из четырех разноэтажных секций, жилая площадь составит 20,6 тыс. кв. м. Предусмотрено 54 однокомнатных, 258 двухкомнатных, 42 трехкомнатных квартиры. Строители выполнят полную внутреннюю отделку, заверили в пресс-службе. Проектом предусмотрены застекленные лоджии и корзины для кондиционеров.

"В вестибюлях будут выделены комнаты консьержей и зона для колясочной. На подземном этаже появится одноуровневая парковка для автомобилей жильцов. На первых этажах предусмотрены площади для объектов торговли и бытовых услуг. Новостройку оборудуют современными системами оповещения и управления эвакуацией, пожарной сигнализацией, а также системами охраны и видеонаблюдением. На прилегающей территории специалисты высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники, во дворе будут установлены детская и спортивная площадки", - добавили в Мосгосстройнадзоре.