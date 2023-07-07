На улице Кольская в Москве построят дом для участников программы реновации

После подачи застройщиком извещения о начале работ будет составлен график проверок жилого дома

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство дома почти на 1,1 тыс. квартир в рамках программы реновации на улице Кольская в столичном районе Свиблово. Об этом сообщил в пятницу председатель ведомства Игорь Войстратенко.

"По проекту строители возведут четыре двухсекционных корпуса общей площадью более 112 тыс. кв. м. Жилая часть зданий включает 1 тыс. квартир, а на общем подземном уровне дома расположится одноуровневый паркинг. Первые этажи будут отданы под общественные помещения. Вся разрешительная документация, необходимая для начала строительства на выделенном земельном участке оформлена", - сказал Войстратенко, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Работы начнутся по адресу: Кольская улица, з/у 7. Жилая площадь корпусов составит 64,2 тыс. кв. м. В них предусмотрено 288 однокомнатных, 617 двухкомнатных, 175 трехкомнатных и шесть четырехкомнатных квартир. Внутренняя отделка будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы, уточнили в Мосгосстройнадзоре.

"В вестибюлях жилой части обустроят колясочные и комнаты для консьержа. На территории дома установят систему видеонаблюдения. Для маломобильных групп населения будет организована безбарьерная среда. Согласно проекту благоустройства, во дворе появятся детские игровые и спортивные площадки, зона отдыха, малые архитектурные формы. В рамках работ по озеленению высадят деревья и кустарники, разобьют цветники и газоны", - добавили в пресс-службе.

По словам Войстратенко, после подачи застройщиком извещения о начале работ будет составлен график проверок жилого дома. К ним привлекут специалистов центра экспертиз, которые выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и применяемых материалов.

Программа реновации жилищного фонда Москвы была утверждена в августе 2017 года. В нее включено 5,1 тыс. домов - более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживает почти 1 млн москвичей.