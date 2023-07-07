Минстрой предложил снизить плату за коммунальные услуги для семей мобилизованных

Постановление не будет распространяться на уже завершившиеся до его вступления в силу периоды потребления коммунальных услуг

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Минстрой разработал проект постановления правительства РФ, которое позволит делать перерасчет стоимости коммунальных услуг, если один или несколько проживающих в квартире человек были мобилизованы. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов в пятницу.

"Проектируемые положения проекта постановления позволят снизить размер платы за коммунальные услуги, потребленные в жилом помещении, <…> на период мобилизации одного или нескольких потребителей, проживающих в указанном помещении, <…> - в квартирах, где не установлены счетчики", - говорится в пояснительной записке к документу.

Постановление не будет распространяться на уже завершившиеся до его вступления в силу периоды потребления коммунальных услуг, отмечают его разработчики. Также перерасчет не будет касаться отопления, электроснабжения и газоснабжения.

Право на такую льготу можно будет получить по документам, подтверждающим период прохождения военной службы по мобилизации в Вооруженных силах РФ.