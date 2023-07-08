В Головинском районе Москвы завершили монолитные работы в корпусе №3 ЖК "Михалковский"

Общая площадь дома составляет почти 43,5 тыс. кв. м

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Компания "РГ-девелопмент" выполнила монолитные работы в корпусе №3 ЖК "Михалковский" на севере столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"По информации девелопера, устройство монолитного каркаса в корпусе №3 выполнено в полном объеме. В настоящее время осуществляется каменная кладка перегородок, наружных и внутренних стен. Также начались работы по утеплению и гидроизоляции кровли паркинга. <...> Объект расположен в Головинском районе по адресу: ул. Михалковская, вл. 48 (Северный административный округ)", - говорится в сообщении.

Как уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, чьи слова приводит пресс-служба, общая площадь дома составляет почти 43,5 тыс. кв. м. В нем разместятся 458 квартир площадью около 26,5 тыс. кв. м. Разрешение на строительство объекта было выдано в июне 2022 года.

Жилой комплекс "Михалковский" по проекту занимает территорию в 5,5 га и располагается на берегу Головинских прудов. Его архитектурная концепция сочетается с исторической усадьбой Михалково. "Всего запланировано строительство восьми жилых корпусов. Первый дом уже введен в эксплуатацию, идет передача ключей дольщикам. Второй дом, корпус №3, находится в активной стадии строительства. Также на территории ЖК появится детский сад на 171 место, который будет работать под управлением частного оператора", - добавила Пятова.

По ее словам, помимо этого, застройщик выполняет комплексное благоустройство и озеленение на прилегающей территории, а также создает коммерческую недвижимость для развития сферы торговли и услуг, благодаря чему район получит более 500 новых рабочих мест.

"В рамках реализации проекта "Михалковский" предполагается приспособить под современное использование сохранившиеся на этой территории исторические объекты бывшей тонкосуконной фабрики "Йокиш" конца XVIII - начала XIX веков. Так, в одном из корпусов фабрики после реконструкции заработает дошкольное учреждение, в другом - коммерческие помещения", - заключили в пресс-службе.