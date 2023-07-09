В Москве в районе Южное Медведково ввели в эксплуатацию дом по программе реновации

Всего на территории Северо-Восточного административного округа строят и проектируют 70 жилых домов

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Жилой многоквартирный дом, возведенный по программе реновации, ввели в эксплуатацию на улице Молодцова в Москве. Об этом в воскресенье сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В районе Южное Медведково ввели в эксплуатацию жилой дом по программе реновации. Новостройка располагается по адресу: улица Молодцова, дом 17, корпус 1. Здание состоит из двух секций. На подземном уровне оборудована автомобильная стоянка. В новом доме 168 квартир: 65 однокомнатных, 96 двухкомнатных и семь трехкомнатных. Четыре квартиры предусмотрены для маломобильных жильцов: в них расширили коридоры и дверные проемы, установили специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка помещений полностью соответствует стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что в вестибюле жилой части оборудовали зону для колясок и почтовые ящики, кладовую для уборочного инвентаря, установили современные лифты. Вход в дом, пол вестибюлей и лифтового холла сделали на одном уровне с поверхностью земли для удобства родителей с колясками и маломобильных граждан.

"Всего на территории Северо-Восточного административного округа строится и проектируется 70 жилых домов - в них расположено около 16 тыс. квартир. В процессе строительства - 26 домов, в проектировании - 44 дома. С начала реализации программы реновации в округе ввели в эксплуатацию 37 домов примерно на 9 тыс. квартир, в том числе с начала года - 6 домов. В планах ввести в эксплуатацию еще пять зданий в округе до конца года", - привели в тексте слова руководителя Департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.