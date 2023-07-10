Спрос на недвижимость со стороны россиян больше всего вырос в Таиланде, Индонезии и ОАЭ

Также граждане РФ интересовались покупкой недвижимости в Грузии и Греции

МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Наталья Денисова/. Спрос россиян на зарубежную недвижимость в первом полугодии 2023 года активнее всего рос в Таиланде, Индонезии и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Такие данные содержатся в исследовании компании Tranio (международный брокер недвижимости), которое есть в распоряжении ТАСС.

"В Таиланде число заявок россиян на покупку недвижимости в первом полугодии 2023 года увеличилось на 72,4%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в Индонезии - на 47,1%, ОАЭ - на 32,0%", - говорится в материалах. Также в первую пятерку стран с самым растущим спросом вошли Грузия (15,0%) и Греция (7,8%).

Снижение курса рубля в последние месяцы не принесло кардинальных перемен, но усилило ключевые тренды, которые уже наметились в предпочтениях россиян - возросший интерес к Юго-Восточной Азии и странам Персидского залива, прокомментировала ТАСС коммерческий директор Tranio Елена Милишенкова. "Всплеск массового спроса россиян мы отметили, в первую очередь, в отношении недвижимости Таиланда и Индонезии (остров Бали). За последний год покупатели жилья и инвесторы из России освоились на этих азиатских рынках, оценили хорошую арендную доходность и возможность заработать, инвестируя в новостройки под перепродажу", - сказала она.

В частности, резкому росту на недвижимость Таиланда способствуют не только изменения предпочтений российских покупателей, которые на фоне политической обстановки чаще делают выбор в пользу дружественных стран, но и общерыночный тренд: туристическая отрасль Таиланда активно восстанавливаются после пандемии, рассказали в Tranio. Среди мотивов покупки у россиян преобладают инвестиционные цели. Так, приобрести объект для отдыха и сдачи в аренду в Таиланде в первом полугодии хотели 52% планирующих покупку в этой стране (против 42% годом ранее), при этом тайскую недвижимость для переезда рассматривали 15%.

В Индонезии спрос россиян сосредоточен преимущественно на курортных локациях острова Бали, где большинство покупателей - 63% - выбирают объекты для отдыха и сдачи в аренду, пояснили в Tranio. Пользуются спросом апартаменты в резиденциях и отелях на побережьях Санур и Чангу, а также виллы на побережье Семиньяк. "В последние годы Индонезия догоняет соседа по региону [Таиланд]: власти страны реализовали крупные инфраструктурные проекты на острове Бали при подготовке к прошлогоднему саммиту G20 и недавно анонсировали визовые реформы, которые позволят специалистам из сектора IT, здравоохранения и других целевых сфер получать вид на жительство (ВНЖ) по упрощенной схеме", - добавила Милишенкова.

Спрос в ОАЭ

В регионе Персидского залива лидером по привлечению иностранных инвестиций в недвижимость остается ОАЭ, но сейчас растет конкуренция между разными эмиратами, отмечают в Tranio. Помимо Дубая, покупателей из России все чаще интересуют проекты в Рас-эль-Хайме, Абу-Даби и Аджмане, которые тоже стремятся привлечь квалифицированные кадры и инвесторов из-за рубежа.

"Власти Дубая первыми в регионе сделали ставку на диверсификацию доходов от нефтедобычи за счет развития туризма, логистики, IT и финансового сектора. Для россиян регион особенно интересен, поскольку здесь больше возможностей для развития карьеры и бизнеса в энергетике: сейчас экономика стран Персидского залива становится в целом более открытой для иностранцев", - полагает собеседница агентства.