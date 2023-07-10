В Москве на участке промзоны построят производственный комплекс уборочной техники

В настоящее время земельный участок площадью 2,45 га свободен от объектов капитального строительства

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Производственный комплекс уборочной техники планируют построить на участке промышленной зоны "Очаково" в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"В районе Очаково-Матвеевское построят производственный комплекс уборочной техники, малых архитектурных форм и столярных изделий. <…> Производственный комплекс будет построен по адресу: промзона № 37 "Очаково", проектируемый проезд 1901 (ЗАО). Его суммарная поэтажная площадь составит 25 тыс. кв. м. Высота объекта не превысит 45 м", - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она добавила, что инвестором проекта выступит ООО "Вента". В настоящее время земельный участок площадью 2,45 га свободен от объектов капитального строительства.

Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, с 2020 года на месте бывших промзон, старых складов, недостроенных и заброшенных объектов строят жилые микрорайоны, деловые центры и современные производства. Все проекты находятся на разных стадиях реализации.