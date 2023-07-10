В Москве в Останкинском районе девелопер построит два детских сада

Учреждение на 215 мест уже строится, инвестор планирует ввести его в эксплуатацию в 2023 году

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Власти Москвы и девелопер "ПИК" подписали договор о передаче городу двух детских садов в Останкинском районе. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"Девелопер ПИК заключил с Москомстройинвестом договор о строительстве и передаче в собственность города Москвы двух детских садов в Останкинском районе. Объекты будут построены по адресу: ул. Сельскохозяйственная, 35", - цитирует пресс-служба председателя Москомстройинвеста Анастасию Пятову.

По ее словам, договор подписан с ПАО "ПИК-СЗ", которое занимается строительством жилого комплекса Green Park в Останкинском районе. По условиям договора застройщик обеспечит передачу в собственность города двух детских садов на 200 и на 215 мест.

Руководитель Москомстройинвеста добавила, что детский сад на 215 мест уже строится, инвестор планирует ввести его в эксплуатацию в этом году. Второй детский сад на 200 мест планируется сдать в 2024 году.