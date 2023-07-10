В Москве ввели в эксплуатацию новостройку по реновации на 168 квартир

В здании 65 - однокомнатных, 96 - двухкомнатных и 7 - трехкомнатных квартир, в том числе 4 квартиры предусмотрены для маломобильных жильцов

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Новостройку ввели в эксплуатацию в районе Южное Медведково в Москве, всего там 168 квартир. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства в понедельник.

"В районе Южное Медведково по адресу: улица Молодцова, дом 17, корпус 1 ввели в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации", - сказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Отмечается, что жилой дом - двухсекционный с подземной автостоянкой. Всего здесь 168 квартир (65 - однокомнатных, 96 - двухкомнатных и 7 - трехкомнатных). Четыре квартиры предусмотрены для маломобильных жильцов. В них увеличена ширина коридоров и дверных проемов, установлена специальная сантехника. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах полностью соответствует стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.

В вестибюле жилой части размещены: колясочная, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков. Для удобства перемещения между этажами установлены грузопассажирские лифты, их оборудовали визуальными и тактильными средствами информации. Придомовую территорию благоустроили и озеленили: высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники; установили детскую и спортивную площадки, а также площадку для отдыха взрослых.

"Всего на территории Северо-Восточного административного округа строятся и проектируются 70 жилых домов - в них расположены порядка 16 тыс. квартир. В стройке - 26 домов, в проектировании - 44 дома. С начала программы в округе ввели в эксплуатацию 37 домов на 9 тыс. квартир, в том числе с начала года - шесть домов. В планах конца года в округе - ввести в эксплуатацию еще 5 зданий", - напомнил Загрутдинов.