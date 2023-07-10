На юго-востоке Москвы ликвидировали незаконное кафе

Его площадь составляла 144 кв. м

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Незаконное кафе убрали с участка земли на юго-востоке Москвы, его площадь составляла 144 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.

"На юго-востоке Москвы освобожден земельный участок и демонтировано кафе, возведенное без разрешительной документации, с нарушением норм и требований земельного законодательства", - сказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Как уточнили в пресс-службе, на земельном участке №3 по адресу: 1-й Грайвороновский проезд специалисты ведомства выявили самовольно возведенный объект. Участок был предоставлен в аренду для проектирования и строительства (реконструкции) капитальных объектов в соответствии с градостроительным планом, а именно, многоэтажной жилой застройки и обслуживания автотранспорта.

"Одноэтажное нежилое строение площадью 144 кв. м возвели с нарушением функционального назначения территории. Объект использовали как офис продаж, затем его приспособили под кафе. Документы, являющиеся основанием для использования земельного участка под размещение предприятия общественного питания, не оформлялись, исходно-разрешительная документация на строительство кафе не выдавалась", - пояснил Бобров.