На юго-востоке Москвы более 3 тыс. жителей получили квартиры по программе реновации

Москвичам предложены квартиры в четырех современных новостройках на улицах Нижняя Хохловка, Михайлова, на Волгоградском проспекте и в проезде Шелихова

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Более 3 тыс. жителей на юго-востоке Москвы получили новые квартиры по программе реновации с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества в понедельник.

"С начала 2023 года правообладателями новых квартир в Юго-Восточном административном округе по программе реновации стали более 3 тыс. человек. Больше всего москвичей, заключивших договоры на новые квартиры, проживают в районах Выхино-Жулебино, Нижегородский и Люблино", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, еще около 1,9 тыс. жителей сейчас осматривают жилье и оформляют необходимые документы. Всего же с начала действия программы правообладателями новых квартир в ЮВАО стали 18,1 тыс. человек. В конце июня стартовало расселение 26 старых домов в ЮВАО. Москвичам предложены квартиры в четырех современных новостройках на улицах Нижняя Хохловка, Михайлова, на Волгоградском проспекте и в проезде Шелихова.

"В настоящее время на территории Москвы для жителей на первых этажах новостроек действует 51 центр информирования по переселению, в которых специалисты проводят бесплатные консультации по вопросам переезда в новые квартиры и оказывают помощь в оформлении необходимых документов", - добавил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Кроме того, на портале mos.ru для москвичей с полной учетной записью доступен электронный суперсервис "Помощь при переезде в рамках программы реновации", который позволяет гражданам онлайн записаться на осмотр квартиры и подписание договора с выбором удобных даты и времени, а также загрузить необходимые документы в электронном формате.