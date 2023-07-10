Комитет Думы одобрил внесение в ГК норм об общем имуществе собственников недвижимых вещей

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал в понедельник палате парламента принять во втором чтении законопроект с поправками в Гражданский кодекс РФ, который дополняет его параграфом об общем имуществе собственников недвижимых вещей.

Этот законопроект входит в пакет инициатив об изменении Гражданского кодекса, которые были изначально внесены в Думу в виде одного большого законопроекта президентом РФ в 2012 году.

Согласно действующему законодательству, к недвижимым вещам относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. Также к недвижимым вещам относятся подлежащие госрегистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания. Кроме того, к ним относятся жилые и нежилые помещения, а также предназначенные для размещения транспортных средств части зданий или сооружений.

Новый параграф "Общее имущество собственников недвижимых вещей" содержит четыре статьи. По ним собственникам недвижимых вещей принадлежит на праве общей долевой собственности имущество, использование которого предполагалось для удовлетворения общих потребностей таких собственников при создании или образовании этих недвижимых вещей, а также имущество, приобретенное, созданное или образованное в дальнейшем для этой же цели. Доля в праве общей собственности на общее имущество, принадлежащая собственнику одной недвижимой вещи, пропорциональна площади принадлежащей ему соответствующей недвижимой вещи. Также параграф содержит положения о пользовании и распоряжении общим имуществом и обязанности собственников участвовать в издержках и расходах по содержанию и сохранению общего имущества соразмерно со своей долей в праве на общее имущество.