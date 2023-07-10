На юго-востоке Москвы пресекли незаконную стройку

Стройка велась в Егорьевском проезде

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Незаконное строительство выявили на юго-востоке Москвы, все работы были приостановлены. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.

Там отметили, что специалисты контрольного ведомства при обследовании земельного участка по адресу: Егорьевский проезд, владение 3А, строение 1 зафиксировали несанкционированное строительство балкона и пристройки на уровне первого этажа здания. Были возведены колонны, размещены поддоны с досками и пеноблоками и строительное оборудование. Земельный участок был огорожен забором.

"Проектная документация, разрешения на строительство или реконструкцию строения не были оформлены. Земельный участок для этих целей не предоставлялся. Учитывая все это, незаконные работы были приостановлены, колонны демонтированы", - цитирует пресс-служба начальника Госинспекции по недвижимости Ивана Боброва.