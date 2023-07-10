На северо-востоке Москвы сдали в эксплуатацию новый корпус бизнес-парка Ostankino

В здании планируют разместить около 2 тыс. рабочих мест

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Корпус №4 бизнес-парка Ostankino в Бутырском районе столицы сдан в эксплуатацию, зданию присвоен почтовый адрес: Огородный проезд, д.16/1, стр.4. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

"Реализация проекта крупного делового кластера на северо-востоке Москвы подошла к своему экватору - готов третий из шести многоэтажных корпусов. Бизнес-парк отличают хорошая транспортная доступность, развитая инфраструктура Бутырского района и уникальные панорамные виды на Останкинскую телебашню благодаря сплошному остеклению фасадов. Застройщику выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию", - сказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, чьи слова приводит пресс-служба.

Как уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, застройщиком бизнес-парка выступает компания "Пионер". Всего запроектировано шесть корпусов с офисами и помещениями для ритейла: №2 и №3 были сданы в прошлом году в рамках первой очереди, №4 достроен и введен в эксплуатацию, №5 и №6 находятся в стадии строительства, №1 будет реализовываться в рамках последней очереди.

"Корпус № 4 представляет собой 12-этажное здание, площадь офисных помещений в нем составляет более 17,9 тыс. кв. м. Здесь предполагается размещение порядка 2 тыс. рабочих мест", - сказала она.

Как уточнили в пресс-службе Мосгосстройнадзора, все корпусы оборудованы современными системами кондиционирования.

"За весь период сооружения корпуса в Огородном проезде инспекторы Комитета организовали шесть контрольно-надзорных мероприятий, включая итоговую проверку. К выездным инспекциям привлекались специалисты подведомственного Центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС") с целью выполнения комплекса лабораторно-инструментальных исследований для оценки соответствия качества работ и применяемых материалов требованиям проектной документации", - заверил Войстратенко.

Бизнес-парк Ostankino

"Общая площадь всех шести корпусов бизнес-парка Ostankino составит 133,5 тыс. кв. м. В общей сложности здесь смогут работать около 12 тыс. человек. О важности создания мест приложения труда неоднократно говорил мэр Москвы Сергей Собянин", - сообщила Пятова.

Как отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский, в 2020 году проект по строительству бизнес-центра был включен в программу по созданию мест приложения труда, направленную на сбалансированное развитие города. Он стал первым объектом, с которого началась реализация городской программы.

"Столица должна развиваться в сторону сбалансированного социально ориентированного города с доступной рабочей средой. Для этого в столице была запущена программа по стимулированию создания мест приложения труда. По уже одобренным проектам в городе появится около 80 тыс. рабочих мест", - сказал он.

Кроме того, в рамках проекта на территории, прилегающей ко всему бизнес-парку, выполняется комплексное благоустройство и озеленение. Вблизи каждого корпуса предусмотрена установка велопарковок и наземные парковки. Так, возле корпуса №4 расположена парковка на почти 100 машино-мест.