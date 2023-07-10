В Москве в рамках программы реновации расселили более 40 тыс. квартир

Наибольшее количество домов освободили в Западном административном округе

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Более 40 тыс. квартир, которые находились в старых домах во всех административных округах столицы, расселили с начала реализации программы реновации. Об этом сообщил в понедельник глава Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

"Больше всего домов освобождено в Западном административном округе - 66 старых домов, в которых было порядка 4,4 тыс. квартир", - сказал Левкин, чьи слова приводит пресс-служба.

Он подчеркнул, что темпы расселения старых жилых домов и их демонтажа увеличиваются, благодаря чему освобождаются территории для дальнейшего строительства нового и современного жилья для участников программы. Сегодня на освободившихся территориях ведется строительство 81 новостройки, еще четыре дома на месте сноса уже построены, три из них переданы под заселение.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы в августе 2017 года. Всего же в рамках программы новые квартиры получат около 1 млн москвичей, в столице будет расселено 5 175 домов.