В Ижевске после запуска коллектора и насосной станции намерены построить 2 млн кв. м жилья

Глава Удмуртии Александр Бречалов на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что в 2022 году в регионе ввели в эксплуатацию почти 1,2 млн кв. м жилплощади

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Запуск канализационной насосной станции в Ижевске и коллектора №26 позволят увеличить градостроительный потенциал города на 2 млн кв. м жилья, сообщил в понедельник на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Удмуртии Александр Бречалов.

"Хотел бы вас поблагодарить. Я к вам обращался по очень важным двум объектам, вы поддержали, и, соответственно, Хуснуллин Марат Шакирзянович впоследствии на правкомиссии нас поддержал. Это для Ижевска ключевые объекты: ГКНС-3 [главная канализационная насосная станция] и [канализационный] коллектор №26. Крайне важные объекты, которые дают возможность увеличить наш градостроительный потенциал на 2 млн кв. м жилья, помимо этого, повысить качество питьевой воды и так далее. Поэтому спасибо вам огромное", - сказал Бречалов.

Он добавил, что сфера строительства по-прежнему остается одним из драйверов экономики Удмуртии. Так, в 2022 году ввели почти 1,2 млн кв. м жилья. "И это больше на 39%, чем за предыдущее время", - уточнил глава Удмуртии.

В начале 2020 года сообщалось, что Виталий Мутко, занимавший на тот момент пост вице-премьера России, поддержал строительство очистных сооружений в Можге, а также насосной станции и коллектора №26 в Ижевске.