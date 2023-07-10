В районе Лосиноостровский начали возводить жилой дом по программе реновации

Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Новостройка для переселения участников программы реновации возводится на Изумрудной улице в Москве. Об этом сообщил в понедельник руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В районе Лосиноостровский по адресу: Изумрудная улица, з/у 44/1 началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации. В настоящее время идут работы подготовительного периода. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году", - сказал Загрутдниов, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Уточняется, что новостройка будет состоять из двух смежных секций и отдельно стоящего здания. В подземном уровне разместится автостоянка. Фасады дома по внешнему периметру выполнят в бежевой гамме, а со стороны двора - в белом цвете, их облицуют керамогранитными плитами. На них установят металлические корзины для кондиционеров. Входные группы оформят витражным остеклением.

"Всего в новом доме будет 170 квартир (однокомнатных - 70, двухкомнатных - 66, трехкомнатных - 34). Четыре квартиры предусмотрены для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику. <...> Квартиры будут располагаться со второго этажа", - добавили в пресс-службе.

Первый этаж нового дома сделают нежилым, они предусмотрены для размещения объектов инфраструктуры, помещений офисов и технических помещений для обслуживания жилых домов. Здесь могут быть открыты магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части разместят колясочную, кладовую для уборочного инвентаря, зону размещения почтовых ящиков.

Кроме того, в здании установят четыре грузопассажирских лифта, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Новостройку оснастят системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением. Придомовую территорию благоустроят, во дворе обустроят детскую игровую площадку с современными качелями и горками, а также установят новые тренажеры, турники и брусья.