Около 624 тыс. семей с детьми взяли семейную ипотеку с момента запуска госпрограммы

В исследовании ДОМ.РФ и "Домклик" говорится, что выдали кредитов на сумму более 2,4 трлн рублей

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Около 624 тыс. российских семей с детьми воспользовались семейной ипотекой за время действия госпрограммы, всего было выдано кредитов на сумму более 2,4 трлн рублей. Такая информация содержится в совместном исследовании ДОМ.РФ и "Домклик".

"За все время реализации программой воспользовались около 624 тыс. семей с детьми, общая сумма кредитов превысила 2,4 трлн рублей", - говорится в материалах.

Отмечается, что после расширения госпрограммы с 1 января 2023 года на все семьи с двумя несовершеннолетними детьми выдачи семейной ипотеки в РФ кратно выросли и во втором квартале 2023 года достигли квартального максимума - 88,6 тыс. кредитов. В результате за первое полугодие 2023 года среднемесячная выдача семейной ипотеки (25,1 тыс. кредитов) впервые опередила выдачу льготной ипотеки (23,1 тыс.). При этом на Сбербанк пришлось более половины всех кредитов.

В первом полугодии 2023 года по "Семейной ипотеке" выдавался каждый пятый кредит, хотя еще в 2019 году доля программы в общей выдаче не превышала 4%, рассказал руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг, чьи слова приводятся в материалах. "Программу можно совмещать с другими мерами господдержки: маткапиталом, налоговыми вычетами, выплатой многодетным на погашение кредита", - напомнил он.

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос увеличения максимального размера льготной ипотеки для семей с тремя и более детьми в нестоличных регионах.

Программа семейной ипотеки по ставке до 6% запущена в начале 2018 года. Она дает возможность взять кредит на квартиру в новостройке, строительство частного дома и приобретение земельного участка, а также рефинансировать имеющуюся ипотеку на жилье на первичном рынке. Сейчас максимальная сумма кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей по госпрограмме составляет 12 млн рублей, для других регионов - 6 млн рублей. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости квартиры. По поручению президента РФ Владимира Путина программа продлена до 1 июля 2024 года, а также распространена на семьи, в которых воспитываются как минимум двое детей до 18 лет.