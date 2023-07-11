В московском районе Дорогомилово ликвидировали самовольную постройку

Объект не эксплуатировался и занимал 85,75 кв. м общественной территории

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Госинспекция по недвижимости освободила от самостроя земельный участок площадью более 80 кв. м на западе Москвы. Об этом сообщил во вторник начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Иван Бобров.

Одноэтажное здание незаконно располагалось во дворе административно-офисного квартала по адресу: Бережковская набережная, владение 20, строение 1.

"Земельный участок в пользование не предоставлялся. Объект не эксплуатировался и занимал 85,75 кв. м общественной территории. Сейчас строение демонтировано. Сотрудники и клиенты могут парковать на освобожденном месте свои автомобили", - сказал Бобров, чьи слова приводит пресс-служба контрольного ведомства.