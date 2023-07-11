Почти 12 тыс. москвичей начали переселение по программе реновации в июне

Первые из них уже заключили договоры на новое жилье

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Около 12 тыс. человек в 22 столичных районах и поселениях начали переселение по программе реновации в июне. Об этом сообщил во вторник министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

"В последние дни июня к переселению приступили более 5,5 тыс. москвичей из 13 районов столицы. Так, всего в первом месяце лета департаментом городского имущества подготовлены предложения равнозначных квартир для 11,9 тыс. жителей 22 районов и поселений столицы. Первые из них уже заключили договоры на новое жилье. Остальные продолжают осматривать квартиры и оформлять необходимые документы", - сказал Гаман, чьи слова приводит пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Всего с начала действия программы реновации жители 795 старых домов приступили к переселению. Правообладателями новых квартир уже стали 109,4 тыс. человек. Всем участникам программы жилье предоставляется в том же районе Москвы, в котором расположен дом, включенный в программу реновации. В Зеленограде, Троицком и Новомосковском административных округах переселение ведется в пределах округа.

Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщил, что всего в настоящее время на первых этажах новостроек для жителей, приступивших к переезду, действует 51 центр информирования по переселению, где москвичи могут получить бесплатные консультации по вопросам переселения и помощь в оформлении необходимых документов. Кроме того, на портале mos.ru для них доступен электронный сервис, при помощи которого можно выбрать удобные дату и время для осмотра квартиры или заключения договора.

Программа реновации была утверждена в 2017 году, она затрагивает около одного миллиона москвичей. Всего запланировано расселить 5 175 домов.