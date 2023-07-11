В историческом центре Москвы реконструируют по концессии три здания

В результате на Киевской улице должен появиться отель на 50 номеров, в Брошевском переулке - на 15 номеров, а в Большом Сухаревском переулке - на 27 номеров

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Три здания в историческом центре Москвы намерены реконструировать в рамках концессионного соглашения, сообщает во вторник столичный комитет по туризму.

"В результате на Киевской улице должен появиться отель на 50 номеров, в Брошевском переулке - на 15 номеров, а в Большом Сухаревском переулке - на 27 номеров", - сказали в комитете, отметив, что в настоящее время продолжается конкурс на право заключения концессии по созданию гостиничной сети в центре и на западе столицы. Победители аукционов смогут арендовать здания по льготной ставке на 49 лет.

На торги выставлены три здания в историческом центре города вблизи туристических достопримечательностей с хорошей транспортной инфраструктурой. При этом, как уточняет департамент инвестиционной и промышленной политики города, инвестор реконструирует объекты, оснастит их новым оборудованием и инвентарем, установит мебель. "По условиям соглашения создаваемая гостиничная сеть должна быть категории не ниже трех звезд, собственником зданий останется город, а инвестор будет получать доход от эксплуатации", - отметили в ведомстве.

Здесь напомнили, что первое концессионное соглашение о создании гостиницы в Москве было подписано в феврале текущего года - оно подразумевало создание отеля площадью свыше 360 кв. м в Серебряническом переулке в здании XIX века.