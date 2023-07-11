В Гольянове построят дом для участников программы реновации на 786 квартир

Новостройка будет состоять из трех разновысотных корпусов, в которых суммарно запланировано 786 квартир площадью более 81,5 тыс. кв. м

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство жилого дома с подземной парковкой в рамках программы реновации на Амурской улице на востоке столицы. Об этом сообщил во вторник председатель ведомства Игорь Войстратенко.

"Новый многоквартирный дом появится в Восточном округе в составе жилой квартальной застройки на реорганизуемой производственной территории. Застройщику выдана вся необходимая разрешительная документация для начала строительных работ на стартовой площадке", - сказал Войстратенко, чьи слова приводит пресс-служба контрольного ведомства.

Как отметили в пресс-службе, новостройка будет состоять из трех разновысотных корпусов, в которых суммарно запланировано 786 квартир площадью более 81,5 тыс. кв. м. Для новоселов будут доступны различные варианты планировок: 316 однокомнатных, 408 двухкомнатных, 56 трехкомнатных и 6 четырехкомнатных квартир. В жилых помещениях выполнят полную внутреннюю отделку в соответствии со стандартами реновации, утвержденными постановлением правительства Москвы.

Кроме того, запроектированы шесть специально оборудованных квартир для маломобильных групп населения. В них сделают широкие дверные проемы и холлы, совмещенный санузел с поручнями, предусмотрят сопутствующую инфраструктуру для комфортного проживания.

Помимо жилой части, в зданиях предусмотрены помещения общественного назначения на первых этажах, в том числе в одноэтажной пристройке между двумя башнями первого корпуса. Там разместят центр информирования населения и различные объекты коммерческой инфраструктуры с отдельными входами.

Входные группы с двойным тамбуром расположат на уровне тротуаров. В вестибюлях первого этажа займут места комнаты консьержа, колясочные, кладовые уборного инвентаря, лифтовые холлы и технические помещения. В каждой секции установят пассажирские и грузопассажирские лифты, оснащенные визуальными и тактильными средствами информации.

Внешний облик новостройки

"При отделке фасадов используют навесные трехслойные стеновые панели, облицованные керамическим кирпичом светлых оттенков. Для сохранения эстетики внешнего облика установят металлические корзины под наружные блоки кондиционеров", - уточнили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

Благоустройство прилегающей территории включает в себя создание проездов, тротуаров, установку наружного освещения, малых архитектурных форм, площадок для игр детей, отдыха взрослых и занятий спортом, организацию открытой плоскостной автостоянки с учетом мест увеличенного габарита для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для автовладельцев также предусмотрен охраняемый подземный паркинг. После окончания строительства специалисты высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники.

"На каждом этапе строительства реновационного дома на Амурской улице будут осуществляться контрольно-надзорные мероприятия. Программа проверок уже составлена, так как застройщик направил уведомление о начале строительно-монтажных работ. В ходе выездных инспекций привлекут специалистов подведомственного центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС"), которые проведут комплекс лабораторно-инструментальных исследований возводимых конструкций и стройматериалов на соответствие требованиям проектной документации и техническим регламентам", - заверил Войстратенко.

Программа реновации утверждена 1 августа 2017 года. В нее вошло 5,1 тыс. домов - более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых живет почти миллион москвичей. Стартовые площадки для строительства расположены во всех округах города максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу реновации.