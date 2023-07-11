В Новой Москве пресекли незаконное использование земельного участка

Владелец самостроя добровольно демонтировал незаконные объекты

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Специалисты выявили незаконное использование земельного участка в Новой Москве, его освободили от самостроя. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.

"Около 460 кв. м территории, которую неправомерно использовали для расширения площади авторынка, освободили от самостроя в ТиНАО", - сказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Уточняется, что специалисты контрольного ведомства выявили нарушения в деревне Саларьево на земельном участке, расположенном около торгово-рыночного комплекса.

Владелец самостроя добровольно демонтировал незаконные объекты.