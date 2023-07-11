В Подмосковье зарегистрировали по "гаражной амнистии" более 4 тыс. объектов недвижимости

Таким механизмом могут воспользоваться как владельцы гаражей, так и их наследники или покупатели

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Порядка 4,4 тыс. объектов недвижимости зарегистрировали в Московской области с начала текущего года по "гаражной амнистии". Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

"Гаражная амнистия" достаточно действенный механизм, с помощью которого жители Подмосковья оформляют права собственности на гаражные постройки и землю под ними по упрощенному порядку. Так, за первое полугодие 2023 года в Подмосковье зарегистрировано 4,4 тыс. объектов недвижимости. Из них 1,5 тыс. объектов гаражного назначения и 2,9 тыс. земельных участков общей площадью 70,9 тыс. кв. м", - привели в тексте слова зампреда правительства Подмосковья Анны Кротовой.

Она добавила, что с начала действия закона в Подмосковье по "гаражной амнистии" оформлено более 8,1 тыс. объектов.

Отмечается, что "гаражной амнистией" могут воспользоваться как владельцы гаражей, так и их наследники или покупатели. Упрощенная схема регистрации действует до 1 сентября 2026 года.