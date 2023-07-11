Средняя этажность жилищного строительства в России составляет 13,1 этажа

По данным Единого ресурса застройщиков, самым высоким строящимся домом с жилыми единицами в стране является 91-этажный многоквартирный дом в ЖК "Дом Дау" застройщика "СЗ 1-й Красногвардейский"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/ Средняя этажность жилищного строительства застройщиков в России составляет 13,1 этажа из расчета на строящийся дом. Об этом сообщается во вторник на портале Единого ресурса застройщиков.

"Средняя этажность жилищного строительства застройщиков составляет 13,1 этажа из расчета на строящийся дом, 18,8 этажа из расчета на строящуюся жилую единицу и на строящийся квадратный метр", - говорится в сообщении портала ЕРЗ.РФ.

По данным интернет-ресурса, на 1 июля 2023 года наибольшая доля жилищного строительства в стране приходится на дома высотой от 18 до 24 этажей - 27,7% от всей площади строящегося жилья. Доля высотного строительства (25 и более этажей) в России составляет 26,4%.

Однако, согласно данным исследования ЕРЗ, по количеству строящихся в стране лидируют дома средней этажности. В России строят 2,3 тыс. (22,5%) домов 9-12 этажей, почти 2 тыс. (18,9%) домов 4-8 этажей. Меньше всего отечественные застройщики возводят в 2023 году малоэтажных домов 1-3 этажа - 1,3 тыс. (12,3%). Также не очень популярно высотное строительство - всего 11,7% (1,2 тыс. домов).

Самым высоким строящимся домом с жилыми единицами в России является 91-этажный многоквартирный дом в ЖК "Дом Дау" застройщика "СЗ 1-й Красногвардейский". Самым большим строящимся домом по количеству жилых единиц (квартир) в стране является многоквартирный дом в ЖК "Will Towers", застройщик "УЭЗ". Самыми "высотными" регионами, согласно аналитике ЕРЗ.РФ, стали Москва (средняя этажность - 27,8 этажа), Свердловская область (22,8 этажа), Башкортостан (21,8 этажа), Самарская и Рязанская области (по 21,6 этажа). Наиболее распространенным материалом стен строящихся домов в стране является монолит-кирпич. Из него возводится 66,2% от всей площади жилищного строительства.

При этом, по информации аналитиков интернет-ресурса, средняя этажность жилых единиц в строящихся домах Российской Федерации, разрешение на строительство которых выдано в 2023 году, составляет 19 этажей.