Более 200 строительных проектов в Москве находятся под цифровым контролем

Как пояснил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, система позволяет создать единую IT-среду для контроля исполнения проектов с применением технологии информационного моделирования

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Система "Цифрового контроля строительства" на сегодня охватывает свыше двухсот столичных объектов. Об этом сообщил во вторник заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В системе "Цифрового контроля строительства" на территории Москвы работает 14 государственных заказчиков. Они контролируют более 200 строящихся объектов, из них около 80 - это социальные объекты, такие как: поликлиники, больницы, детские сады, школы, музеи, физкультурно-оздоровительные комплексы", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса.

Как пояснил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, данная система позволяет создать единую IT-среду для контроля исполнения проектов с применением технологии информационного моделирования (ТИМ).