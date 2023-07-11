Первый этап программы реновации завершили в этом году в семи районах Москвы

Первый этап реновации удалось досрочно завершить в районе Восточное Измайлово, городском округе Щербинка, поселениях Внуковское, Десеновское, Марушкинское, Рязановское и Филимонковское

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Первый этап программы реновации, рассчитанный в Москве до конца 2024 года, досрочно завершен в семи столичных районах в этом году. Об этом сообщил во вторник заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Благодаря хорошим темпам строительства нового жилья в отдельных районах удается ускорить переселение по программе реновации. В этом году досрочно завершили первый этап программы в семи столичных районах. В целом по Москве первый этап реновации выполнен на 58%", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба Стройкомплекса.

Заммэра отметил, что программа реализуется согласно намеченным планам.

Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин уточнил, что первый этап реновации удалось досрочно завершить в районе Восточное Измайлово, городском округе Щербинка, поселениях Внуковское, Десеновское, Марушкинское, Рязановское и Филимонковское. "Жители всех домов, включенных в первый этап в этих районах, приступили к переселению, а кто-то уже отпраздновал новоселье", - добавил он.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 175 домов.