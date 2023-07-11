В ЖК "Люблинский парк" на юго-востоке Москвы возведут еще четыре корпуса

Общая площадь объектов составит около 91 тыс. кв. м

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство четырех корпусов жилого комплекса "Люблинский парк" на территории района Люблино. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе надзорного ведомства.

Строительные работы начнутся по адресу: улица Иловайская, земельный участок 2Б/3. "Четыре новых корпуса войдут в состав масштабного жилого комплекса, который строится в рамках редевелопмента бывшей промышленной зоны. Общая площадь зданий составит около 91 тыс. кв. м. В двух корпусах будет 33 этажа, еще два здания построят высотой в 17 этажей. Всего в домах предусмотрено 1 376 квартир", - сказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, чьи слова приводит пресс-служба.

Как уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, девелопером проекта является "ПИК". "Застройщик уже разместил проектную декларацию в ЕИСЖС, что позволяет открыть продажи квартир. Жилая площадь квартир составляет более 54,2 тыс. кв. м - квартиры будут реализованы посредством стандартной "новой" схемы со счетами эскроу. Согласно данным в ЕИСЖС, проектное финансирование будет открыть в Сбербанке России", - отметила Пятова.

Здания будут построены по монолитной технологии, при отделке используют систему вентилируемых фасадов. Входы в подъезды жилой части запроектированы на уровне тротуаров без ступеней и пандусов. Крупногабаритные вещи жильцы смогут хранить во внеквартирных кладовых.

Также для будущих жителей будет доступна подземная автостоянка на 219 машино-мест, появится сопутствующая инфраструктура - под коммерческие помещения на первых этажах домов отведено более 2,2 тыс. кв. м. В состав помещений автостоянки войдет отдельно стоящий пост охраны. Специалисты проведут благоустройство дворовых территорий, в том числе оборудуют детские и спортивные площадки, организуют зоны для спокойного отдыха с малыми архитектурными формами и озеленением.

Как отметил Войстратенко, после подачи застройщиком извещения о начале работ будет составлен график проверок. К ним привлекут специалистов центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС"), которые выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований.