В районе Царицыно снесли четыре пятиэтажки в рамках программы реновации

Здания снесли при помощи технологии "умного" сноса

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Четыре пятиэтажных дома снесли в рамках программы реновации в районе Царицыно. Об этом сообщил во вторник руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Пятиэтажные жилые дома снесли по программе реновации в районе Царицыно на юге столицы. Здания располагались на улице Ереванская, - дом 2, корпус 2 и дом 4, корпус 2, - их жители получили квартиры в новостройке на улице Каспийская, дом 28/4. Еще два дома снесли на Кантемировской улице - дома 41 и 43. Жители переехали в новостройки на той же улице - дом 27а и 39а", - сказал Загрутдинов, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Пятиэтажки снесли при помощи технологии "умного" сноса, которая стала стандартом для всей программы реновации. "Основными принципами "умного сноса" являются безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов. Еще одним из приоритетов "умного сноса" является максимально возможное сохранение окружающих деревьев при демонтаже здания. Зеленые насаждения закрывают специальными коробами, чтобы уберечь от возможных повреждений", - заверили в пресс-службе.

Всего с момента старта программы реновации в Москве снесены 247 жилых домов, заключил Загрутдинов.