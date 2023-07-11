В Булатниковском проезде в Москве началось строительство дома по программе реновации

Работы планируют завершить в 2024 году

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Строительство дома для переселения участников программы реновации началось в Булатниковском проезде в Москве, работы планируют завершить в следующем году. Об этом сообщил во вторник руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"В районе Бирюлево Западное по адресу: Булатниковский проезд, з/у 2Б началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации. В настоящее время ведется монтаж монолитных конструкций подземной части. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году", - сказал Загрутдинов, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Жилой дом будет состоять из двух секций переменной этажности с подземным паркингом. Фасады облицуют керамогранитными плитами с матовой поверхностью, вставки сделают из фиброцементных плит. На уровне первого этажа и на переходных балконах предусмотрена отделка бетонной плиткой с грубой текстурой. Корзины под кондиционеры оформят перфорированным металлом и окрасят в белый цвет.

"Всего в новом доме будет 128 квартир: однокомнатных - 24, двухкомнатных - 88, трехкомнатных - 16. Три квартиры предусмотрены для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы", - заверили в пресс-службе.

Квартиры будут располагаться со второго этажа. Первый этаж сделают нежилым, они предусмотрены для размещения объектов инфраструктуры, помещений офисов и технических помещений для обслуживания жилых домов. Здесь могут быть открыты магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части разместятся: колясочная, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков.

"В здании установят четыре грузопассажирских лифта, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Новостройку оснастят системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением. Придомовую территорию благоустроят. Во дворе нового дома обустроят детскую игровую площадку с современными качелями и горками, <…> установят новые тренажеры, турники и брусья", - заключили в депстрое.