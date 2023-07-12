Аренда квартир в РФ за полгода подорожала до 4,6% на фоне стагнации в Москве и Петербурге

Согласно данным федерального портала "Мир квартир", однокомнатное жилье стали сдавать дороже в 55 городах из исследованных 70

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Аренда квартир в крупных городах России за первое полугодие увеличилась в цене до 4,6%, на рост ставок повлияли ослабление рубля и переориентация спроса с рынка продажи жилья на фоне дорожающей ипотеки. Об этом говорится в исследовании федерального портала "Мир квартир", которое есть в распоряжении ТАСС в среду.

"В среднем за полугодие аренда "однушек" поднялась в цене на 4,3% (до 18,25 тыс. рублей в месяц), "двушек" - на 4,6% (до 23,95 тыс.), "трешек" - на 4,5% (до 30,72 тыс.)", - говорится в материалах.

Отмечается, что за полгода однокомнатное жилье стало сдаваться дороже в 55 городах из исследованных 70, двухкомнатное - в 61, трехкомнатное - в 52 городах. Наиболее заметно увеличилась арендная плата в Махачкале (+29%, +29,5% и +35,5%), Магнитогорске (+30,3%, +16,3% и +19,2%), Сочи (+23,6%, +17,7% и +12%), Саратове (+9,4%, +15,7% и +23%), Челябинске (+14,6%, +7,9% и +15,7%), Нижнем Тагиле (+17,3%, +13,2% и +5,7%), Пензе (+6,1%, +5,9% и +20,8%), Иваново (+6,1%, +13,5% и +12,7%), Астрахани (+1,9%, +8,8% и +19,7%) и Новокузнецке (+2,2%, +12% и +14,1%).

Отрицательная динамика зафиксирована в Чите (-2,3%, -11,2% и -7,7%), Санкт-Петербурге (-6,3%, -5,9% и -2,6%), Белгороде (-2,4%, -2,7% и -3,4%), Тольятти (+7,2%, -5,8% и -6,7%), Ставрополе (-0,9%, +1,3% и -4,5%), Москве (+0,2%, -2,7% и -1,4%) и некоторых других городах.

В целом по РФ цены на аренду растут постепенно, по мере того как потребитель осознает, что купить квартиру в собственность ему не по карману, прокомментировал ТАСС генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко. "Новостройки и "вторичка" не собираются падать в цене, условия по ипотеке ужесточаются. Люди вынуждены обращать взоры на съемные квартиры, что разогревает спрос и цены на этом рынке. Ослабление рубля по отношению к мировым валютам также побуждает арендодателей поднимать ставки", - сказал собеседник агентства.