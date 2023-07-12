В центре Москвы благоустроили освобожденную от самостроя территорию

Вместо трехэтажного самостроя в Староконюшенном переулке на площади 100 кв. м появился газон

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Освобожденную от самостроя территорию благоустроили в районе Арбат, что в историческом центре Москвы. Об этом сообщил в среду журналистам начальник госинспекции по недвижимости столицы Иван Бобров.

Он напомнил, что ранее в Староконюшенном переулке было выявлено незаконное трехэтажное строение общей площадью 200 кв. м, возведенное без разрешительной документации и располагавшееся между объектами культурного наследия города - домом "Общество русских врачей" и домом Пороховщикова. Самострой демонтировали летом прошлого года, после чего расчистили территорию площадью 100 кв. м.

"Освобождение городского пространства от самовольно возведенных объектов является одной из основных задач госинспекции по недвижимости, работы проводятся во всех административных округах Москвы, особое внимание мы уделяем исторической и туристической части города", - продолжил Бобров. По его словам, после демонтажа самостроев территории приводят в порядок: озеленяют, восстанавливают газоны. "Так, например, вместо трехэтажного самостроя в Староконюшенном переулке на площади 100 кв. м появился газон", - заметил Бобров.