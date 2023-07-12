Девелопер завершил выдачу ключей дольщикам ЖК RiverSky на Симоновской набережной в Москве

Собственникам переданы ключи от 1 060 квартир

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Группа компаний "Инград" завершила выдачу ключей дольщикам жилого квартала RiverSky, который находится в Даниловском районе на юге Москвы по адресу: ул. Восточная, 4А, корп. 1-8. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Москомстройинвеста.

"По информации девелопера, в настоящее время собственникам переданы ключи от 1 060 квартир, что составляет более 90% от числа реализованных квартир. Кроме того, на сегодняшний день передано порядка 200 кладовых и мест хранения малых транспортных средств, а также около 460 машино-мест в подземном паркинге. Также собственникам передано 30 коммерческих помещений, расположенных на первых этажах корпусов", - значится в сообщении.

Руководитель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, чьи слова приводит пресс-служба, отметила, что жилой квартал состоит из 8 корпусов переменной этажности - от 2 до 29 этажей. "Общая площадь корпусов составляет свыше 186 тыс. кв. метров. В подземной части предусмотрен двухуровневый подземный паркинг, рассчитанный на 1 076 машино-мест с автомойкой, а также внеквартирные кладовые для хранения крупногабаритных вещей", - сказала Пятова.

Жилой квартал RiverSky расположен в исторической части столицы - вблизи ансамбля Симонова монастыря, на набережной Москвы-реки. В шаговой доступности от него находятся станции метро и МЦК Автозаводская.

"Строительство квартала осуществлялось в рамках совместного с городом проекта по восстановлению территории Симоновской набережной и редевелопменту прилегающей бывшей промзоны, ограниченной улицами Восточной, Мастеркова, Автозаводской и береговой линией Москвы-реки. Помимо строительства жилого квартала здесь будет проведено благоустройство Симоновской набережной и создан большой спортивный кластер во главе с новым стадионом "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова", - заключили в Москомстройинвесте.