Застройщик озеленит более 3 тыс. кв. м дворовой территории в Даниловском районе Москвы

Насаждениями будет покрыто 17% общей площади участка

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Застройщик "Страна Девелопмент" планирует высадить деревья, кустарники и газон на более чем 3 тыс. кв. м территории в составе жилого комплекса WOW на проспекте Андропова в Даниловском районе (ЮАО) в Москве. Насаждениями будет покрыто 17% общей площади участка, сообщила журналистам в среду председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

"Концепция озеленения включает посадку 40 деревьев, 550 кустарников, цветниками и миксбордерами (цветниками-бордюрами) будет покрыто более 1 500 кв. м, газоном - свыше 1 200 кв. м. Всего планируется озеленить 3 241 кв. м территории в составе жилого комплекса WOW", - отметила глава Москомстройинвеста.

Среди деревьев - березы, груша уссурийская, среди кустарников - сосна горная, айва, гортензия, дерен, жимолость, красивоплодник, магнолия, рододендрон, снежноягодник. Вместо привычных кленов и лип будут посажены груши, которые вырастут до 15 м. "Звездой" концепции станут каликарпа, магнолии и рододендроны, которые будут выполнять декоративную роль. Озеленение также является продолжением архитектурного замысла, здесь есть и яркие акценты - цветники, и "фоновые" благородные "спокойные" композиции.