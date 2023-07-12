Здание на Татарской улице в Москве реконструируют для музея им. А. А. Бахрушина

В ходе работ обновится как отделка, так и инженерные системы, будет произведен ремонт внутренних помещений

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина получит новый корпус с эффектной декоративной конструкцией на фасаде. В нем будет размещаться экспозиционно-выставочный зал, фондохранилище, административные помещения и кафе с террасой, сообщили в среду в пресс-службе Москомархитектуры.

"Москомархитектура согласовала проект реконструкции здания, которое располагается по соседству с действующим музеем по адресу: улица Татарская, д. 20. Оно было построено в 1935 году по проекту Л. О. Гриншпуна (5-я проектная мастерская Моссовета) и некоторое время работало как школа. В последние года в нем располагалось медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, наружные и внутренние стены выполнены из красного полнотелого глиняного кирпича. Фасады в настоящее время оштукатурены и окрашены, имеют трещины и повреждения штукатурного слоя. В ходе работ обновится как отделка, так и инженерные системы, будет произведен ремонт внутренних помещений.

"Проектом предусматривается сохранение первоначального архитектурно-художественного решения, характерного для переходного периода от конструктивизма к освоению классического наследия. На фасаде появится декоративный элемент - художественное высказывание на тему театра и элементов сцены. Металлическая конструкция с витражными вставками также послужит оформлением веранды кафе, которое откроется на первом этаже", - отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, чьи слова приводятся в сообщении.

Как добавили в пресс-службе ведомства, в подвале здания музея разместится гардероб, макетный фонд, мемориально-вещевой фонд (хранение аудио-видеозаписей), фондохранилище, комната отдыха для персонала, склад печатной продукции, помещение приемки и подготовки экспонатов, кладовые и так далее. На первом этаже будут вестибюль с центральной лестницей, кафе с террасой, кассы. На втором этаже - учебные классы, кабинеты сотрудников, балкон с экспозиционной зоной на третьем - фонды: архивно-рукописный, афиш и программ, декорационно-изобразительный, а также читальный зал на 10 посетителей, административные помещения. На четвертом этаже разместят офисные и административные помещения, на чердаке - инженерные системы.

Проект реконструкции разработан АО "Ренессанс-Реставрация", заключили в пресс-службе Москомархитектуры.