"Дом под юбкой" на Тверской улице в Москве отремонтируют

В ходе работ планируется отремонтировать потолок, стены и полы, заменить тамбурные дверные блоки

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Фасады, крышу, чердак и подъезды жилого дома №17 на Тверской улице, известного как "дом под юбкой", капитально отремонтируют. Об этом сообщил в среду заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Одобрен проект капитального ремонта исторического дома №17 на Тверской улице. В ходе работ планируется отремонтировать потолок, стены и полы, заменить тамбурные дверные блоки. Также будут обновлены лестничные марши: ступени и деревянные поручни", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба Стройкомплекса.

По его словам, предполагается ремонт фасадов, крыши и чердака. Как отметила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева, слова которой приводятся в тексте, в ходе ремонтных работ планируется установить номерные подъездные и поэтажные таблички, информационные настенные доски.

"Отдельный комплекс ремонтных мероприятий предусмотрен в подвале дома. В дополнение к этому специалисты модернизируют инженерные коммуникации в части электроснабжения, водоснабжения и отопления", - уточнила Яковлева.

Жилое здание на Тверской улице является объектом культурного наследия регионального значения. Оно было построено в 1939-1941 годах по проекту архитектора Аркадия Мордвинова.