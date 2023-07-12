В Северном Бутове начали строить культурно-досуговый центр

Центр запроектирован с тремя зонами: зрелищной, клубной и административной

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Строители приступили к возведению монолитных конструкций для второго этажа здания культурно-досугового центра на улице Грина в Москве. Об этом сообщил в среду руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Выполнены работы по устройству монолитных конструкций первого этажа здания культурно-досугового центра на улице Грина в районе Северное Бутово. Строители приступили к возведению второго этажа", - сказал Загрутдинов, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Здание центра разместится на участке площадью 0,66 га по адресу: улица Грина, вл. 1, корп. 3. Вокруг здания планируется сформировать общественное пространство. Культурно-досуговый центр запроектирован с тремя зонами: зрелищной, клубной и административной. В зрелищной зоне размесят концертный зал на 300 посадочных мест, артистические, гримерные, костюмерные и технические помещения.

"В концертном зале возможно проведение спектаклей, концертов и кинопоказов. В зрительном зале для проведения концертно-театральных мероприятий предусмотрена система постановочного освещения. <…> В клубной зоне будут оборудованы студия раннего развития детей, студия живописи и графики, хореографический класс, музыкальный класс, студия декоративно-прикладного творчества. Третья зона предназначена для административных, бытовых и технически помещений", - отметили в пресс-службе депстроя.