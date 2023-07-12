В московском районе Лианозово демонтировали незаконный автосервис

На момент обследования срок договора аренды истек, однако пользователь продолжил незаконно использовать территорию

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Специалисты выявили и пресекли незаконное использование земельного участка на северо-востоке Москвы, там был автосервис. Об этом в среду сообщили в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.

"На северо-востоке Москвы пресекли самовольное использование земельного участка площадью около 500 кв. м. Нелегально размещенный объект площадью 386 кв. м располагался на улице Абрамцевская, владение 37", - сказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

По его словам, земельный участок был предоставлен для эксплуатации здания автосервиса. На момент обследования срок договора аренды истек, однако пользователь продолжил незаконно использовать территорию. Сейчас объект демонтирован силами госинспекции.