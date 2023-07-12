В Басманном районе Москвы полностью расселили дом в рамках программы реновации

Переселение началось 31 марта

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Все жильцы дома в Басманном районе Москвы переехали в новостройку на Бакунинской улице в рамках программы реновации. Об этом в среду сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"Переселение горожан по программе реновации из старого дома в Басманном районе столицы началось 31 марта. Сегодня все жильцы заключили договоры на равнозначные квартиры и переехали в новостройку на Бакунинской улице", - приводятся в тексте слова министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

По его словам, завершилось расселение дома в центре столицы на улице Бакунинской, 77 стр. 3 по программе реновации. За два месяца все его жители - 32 человека из 14 семей - оформили документы на новые квартиры в 15-этажной новостройке на той же улице.

Министр добавил, что также завершается переселение жильцов еще одного дома в Басманном районе, расположенного на улице Большой Почтовой. Его жители получили письма с предложениями равнозначных квартир 31 марта, сейчас 96% из них уже заключили договоры на квартиры в новостройке на Бакунинской улице.