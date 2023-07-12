В Москве выделили застройщикам более 250 га земли под градостроительные проекты

Больше всего земли в первом полугодии 2023 года предоставлено для строительства дорог, метро, пересадочных узлов и инженерных сетей - более 145 га

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Более 250 га земли выделили застройщикам в Москве за полгода для реализации градостроительных проектов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Город предоставляет земельные участки застройщикам, работающим по городскому заказу. В январе - июне 2023 года для развития необходимых столице проектов транспортной и инженерной инфраструктуры, строительства жилых домов для реализации городских программ, а также объектов образования и спорта выделено 315 земельных участков суммарной площадью свыше 258 га", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что в Москве за счет средств бюджета реализуются крупные градостроительные проекты. Для возведения этих объектов департамент городского имущества выделяет застройщикам землю в аренду и по договорам безвозмездного пользования.

"Больше всего земли в первом полугодии 2023 года предоставлено для строительства дорог, метро, пересадочных узлов и инженерных сетей - более 145 га. Почти 65 га - для возведения жилых домов за счет бюджета и реализации программы реновации, свыше 39 га - для новых школ и детских садов, спорткомплекса, пожарных депо и снегоплавильного пункта. Еще более девяти гектаров предоставлено для административных зданий", - уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.