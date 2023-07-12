В Москве в районе Перово начали снос двух пятиэтажек

Дома демонтируют при помощи технологии "умного сноса", которая стала стандартом для всей программы реновации

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Снос двух пятиэтажных домов на улице Плеханова, в котором ранее проживали участники программы реновации, начался в Москве. Об этом сообщил в среду руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"В районе Перово на востоке столицы на улице Плеханова по программе реновации начался демонтаж двух жилых зданий - дом 24, корпуса 3 и 4. Жители пятиэтажек переехали в новостройку на той же улице - дом 22", - сказал Загрутдинов, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Пятиэтажки демонтируют при помощи технологии "умного сноса", которая стала стандартом для всей программы реновации.

"Основными принципами "умного сноса" являются безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов. Еще одним из приоритетов "умного сноса" является максимально возможное сохранение окружающих деревьев при демонтаже здания. Зеленые насаждения закрывают специальными коробами, чтобы уберечь от возможных повреждений", - заверили в пресс-службе.

Всего с момента старта программы реновации в 2017 году в Москве снесены 247 жилых домов, добавил Загрутдинов.