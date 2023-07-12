Девелопер Coldy вложит в строительство клубного дома в Хамовниках более 7 млрд рублей

Объект планируется ввести в эксплуатацию в lV квартале 2025 года

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Девелоперская компания Coldy вложит в строительство клубного дома в столичном районе Хамовникм 7,34 млрд рублей, объект планируется ввести в эксплуатацию в lV квартале 2025 года. Об этом журналистам сообщил в среду коммерческий директор Coldy Василий Квливидзе.

"Планируемый объем инвестиций в строительство клубного дома "Хамовники 12" составит 7,34 млрд рублей", - сказал он.

В четырнадцатиэтажном доме общей площадью 16,1 тыс. кв. м запроектировано 49 квартир, а также два пентхауса. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию планируется в lV квартале 2025 года.

Девелоперская компания Coldy реализует объекты недвижимости с 2003 года. Ключевые направления деятельности - инвестиции в недвижимость, девелопмент и управление недвижимостью.