Объем ввода жилья в Тамбовской области в первом полугодии вырос на 20%

По данным пресс-службы регионального правительства, на показатель повлияли снижение бюрократических барьеров при согласовании проектно-сметной документации, повышение эффективности организации труда, а также ответственность застройщиков

ТАСС, 12 июля. Почти 220 тыс. кв. м жилья ввели в эксплуатацию в Тамбовской области в первом полугодии 2023 года, что на 20% превысило показатель за аналогичный период 2022 года, сообщила в среду пресс-служба облправительства.

"По сравнению с прошлым годом выросли объемы жилищного строительства. По состоянию на 1 июля 2023 года введено в эксплуатацию 219,2 тыс. кв. м жилья. Эта цифра более чем на 20% превышает показатели аналогичного периода 2022 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства Тамбовской области ТАСС пояснили, что росту объемов введенного в эксплуатацию жилья в первом полугодии 2023 года способствовало несколько факторов. Речь идет о снижении бюрократических барьеров при согласовании проектно-сметной документации, о повышении эффективности организации труда, а также об ответственности застройщиков.

По данным исполняющего обязанности министра градостроительства и архитектуры, главного архитектора области Александра Филатова, в регионе досрочно завершена программа переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. "Свои жилищные условия улучшили почти 1,5 тыс. жителей Тамбовской области. Эта цифра в 1,5 раза превысила плановый показатель на 2023 год", - приводит пресс-служба его слова.