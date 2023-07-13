В Москве в строящемся ТЦ появятся спа с бассейном и эксплуатируемая кровля

Здание строится на участке площадью 0,45 га по адресу: Варшавское шоссе, вл. 150/Б/1/1

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Спа с бассейном и эксплуатируемая кровля появятся в торговом центре в московском районе Чертаново Южное. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"В строящемся торговом центре "Фудхолл на Янгеля" в районе Чертаново Южное появятся спа-салон с бассейном и эксплуатируемая кровля", - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она отметила, что здание торгово-развлекательного центра строится на участке площадью 0,45 га по адресу: Варшавское шоссе, вл. 150/Б/1/1. Его площадь будет увеличена до 7,4 тыс. кв. м. Высота объекта ограничена 20 м.

"Корректировка проекта не коснется основных габаритов здания. Увеличение площади предусмотрено за счет эксплуатируемой кровли и дополнительных конструкций под открытым воздухом - на них разместятся спа-салон с бассейном", - добавила Пятова.

В пресс-службе подчеркнули, что в столице делается все возможное для создания комфортной среды. Благодаря этому у жителей появляются все необходимые сервисы в шаговой доступности от дома, пропадает нужда куда-то ехать и остается больше времени на отдых и досуг.